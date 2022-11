Personalmangel in Kitas, mehr Kinder pro Gruppe: Bittere Erkenntnis für Familien

Die Gruppen in Krippen dürfen größer werden. Das ist kein gutes Zeichen.

150 zusätzliche Plätze für Kinder im Krippenalter. Das klingt auf den ersten Blick gut. Doch dieser Zuwachs steht vorerst nur auf dem Papier und kommt zustande, indem man die zulässige Zahl der Kinder pro Gruppe erhöht, weil es nicht mehr anders geht.

Wie in so vielen Bereichen mangelt es bei der Betreuung des Nachwuchses an Personal, ob nun in Krippe, Kindergarten oder Hort. Diese Situation dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, wenn der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder hinzukommt.

Familien brauchen besonders Unterstützung

Wirklich überraschend kommt der Personalmangel nicht, er baut sich seit einigen Jahren auf und eine wirkliche Lösung ist nicht in Sicht - wurde vielleicht zu lange nicht gesucht. Es droht die bittere Erkenntnis, dass das System, das man in langen Jahren geschaffen hat, so nicht aufrechtzuerhalten ist. Bitter ist diese Erkenntnis vor allem für die betroffenen Familien, die gerade in wirtschaftlich härteren Zeiten auf Unterstützung angewiesen sind.

