Plage am Rothsee: Kampf gegen Algen ist ein Kampf gegen Windmühlen

Plus Im Zuge des Klimawandels wird der Algenbewuchs in stehenden Gewässern weiter zunehmen. Das Absaugen der Algen bringt dabei nur kurzfristig Erfolg.

Ein Blick auf den Rothsee zeigt das ganze Dilemma. Die Algen sprießen und der grüne Teppich ist stellenweise so dicht, dass man fast zu Fuß über das Wasser laufen könnten. Immer wieder hat es dort in der Vergangenheit Probleme gegeben. Doch selbst das Ausbaggern vor einigen Jahren hat nur einen kurzfristigen Erfolg erzielt. Auch die aktuellen Maßnahmen, wie ein Absaugen der Algen oder die Beseitigung mit Rechen, wird die Situation auf Dauer nicht bereinigen.