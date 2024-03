Polizei vor Ort: Wichtige Gespräche im Bus der Mobilen Wache

Der Bus der Mobilen Wache der Polizei kommt regelmäßig in mehrere Orte des Landkreises Augsburg. Warum dieses Angebot für die Menschen eine gute Gelegenheit bietet.

"Was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte!" Mit diesem Satz beginnen viele Gespräche im Bus der Mobilen Wache der Polizei. Menschen können dort Platz nehmen und in einem geschützten Rahmen den Männern oder Frauen in Uniform sagen, wo sie der Schuh drückt. Sorgen oder Beschwerden können geäußert werden, ohne einen Termin auf der Polizeistation ausmachen zu müssen, wo die Hemmschwelle größer ist. Das Konzept der Mobilen Wache hat einen umgekehrten Ansatz: Die Polizei kommt zu den Leuten. Das offene, niederschwellige Angebot ist vor allem in kleinen Orten des großflächigen Landkreises Augsburg wichtig, wo die nächste Inspektion ein gutes Stück weit weg ist.

Corona schickte die Mobile Wache in die Zwangspause

Das Konzept der Mobilen Wache wird im Großraum Augsburg seit vielen Jahren angeboten. Nachdem Corona der Tour eine Zwangspause bescherte, ist der Betrieb wieder angelaufen und nicht eingeschlafen. Wie wichtig solche Angebote sind, zeigt eine Umfrage. Laut dem "Standard Eurobarometer" der Europäischen Kommission hatten im Frühjahr 2023 rund 77 Prozent der Deutschen Vertrauen in die Polizei, rund 21 Prozent hingegen nicht. Dieser Wert markierte einen Tiefpunkt, während das Vertrauen einen Höchststand im Sommer 2020 erreicht hatte. 85 Prozent der Befragten gaben damals an, dass sie der deutschen Polizei vertrauten. Die Mobile Wache ist ein Beispiel der oft beschworenen Bürgernähe und ein Weg, um im Eins-zu-eins-Gespräch das Verhältnis zu verbessern.