Pünktliche Züge sind Schnee von gestern

Plus Zugausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr häufen sich. Sogar Eisenbahner in der Ukraine machen sich mittlerweile über die vielen Probleme lustig.

Eins muss man der Bahn lassen. In Sachen Werbung ist sie gut aufgestellt. "Die Bahn kommt", lautet nur einer der vielen Slogans, der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit verspricht. Vor vielen Jahren hieß es sogar "Alle reden vom Wetter, wir nicht" und das Bild zum Text zeigte einen Zug, der sich tapfer durch die weißen Massen kämpft. Leider alles Schnee von gestern. Heute dominieren Ausfälle und Verspätungen die Schlagzeilen und sogar die vom fürchterlichen Krieg heimgesuchte Ukraine kann sich einen ironischen Seitenhieb nicht verkneifen. "Wenn es in Deutschland mal schneit, bleiben die Züge stehen", sagte erst vor wenigen Tagen ein Lokomotivführer bei einer Reportage über den dortigen Eisenbahnverkehr. Wenn jedoch in der Ukraine meterhoch der Schnee liege und nebenbei der Russe angreife, gebe es lediglich eine halbe Stunde Verspätung. Galgenhumor, der die Misere aber leider auf den Punkt bringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen