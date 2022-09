Ran an den Kleiderschrank: Ausmisten hilft anderen durch die kalte Zeit

Plus Das Ausräumen von Kleiderschränken gehört zu den eher unliebsamen Aufgaben. Doch vor diesem Herbst und Winter ist es um einiges wichtiger als in den Jahren zuvor.

Lebenshilfe-Bücher raten dazu: Misten Sie Ihre Wohnung und vor allem den Kleiderschrank regelmäßig aus. Das Ausräumen und Aussortieren soll nicht nur Platz in Schränken und Regalen schaffen, sondern auch ein gutes befreiendes Gefühl geben, das berühmte "simplify" eben. Vor diesem Herbst und Winter ist das Ausmisten des Kleiderschranks nicht nur gut für das eigene Wohlbefinden, sondern hilft anderen Menschen, bei denen das Geld immer knapper wird.