Reaktivierung der Staudenbahn ist eine teure Peinlichkeit für den Steuerzahler

Plus Bald geht die Staudenbahn an den Start. Dummerweise fehlt die eigene Strecke. Das ist peinlich für die Verantwortlichen - und ein Fall fürs Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes.

Schon die Anfänge der Staudenbahn waren ausgesprochen mühsam. Vom Beschluss für den Bau eines Bähnles vor 130 Jahren bis zur Jungfernfahrt vergingen stolze 20 Jahre. Umstritten waren die Streckenführung, es ging natürlich ums liebe Geld und die königlich-bayerische Regierung im fernen München war streckenweise auch nicht so richtig hilfreich.