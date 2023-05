Realschule statt Gymnasium: Die Angst vor der unbekannten Schulart

Gerade aus dem Landkreis Augsburg wechseln viele Kinder mit gymnasialer Eignung auf die Realschule. Das hat nicht nur mit der Qualität der Realschulen zu tun.

Ja, das bayerische Schulsystem ist durchlässig. Für die ersten Jahre am Gymnasium gilt das aber vor allem in eine Richtung, nämlich nach unten. Auf staatlichen Gymnasien kommt etwa die Hälfte der Fünftklässler auch beim Abitur an - das gilt schon seit Jahrzehnten. Aber wahr ist auch, dass heute die Hälfte der Studenten und Studentinnen an Hochschulen ihre Zugangsberechtigung nicht mit dem erfolgreichen Besuch eines Gymnasiums erworben haben, sondern über einen anderen Weg. Aber warum eigentlich wird unser differenziertes Schulsystem immer noch in einer vertikalen Hierarchie betrachtet? Andere Länder haben da eine horizontale Blickrichtung.

Denn es gibt noch eine weitere Erklärung, warum im Landkreis Augsburg relativ viele Familien nicht das Gymnasium wählen, obwohl ihre Kinder dafür geeignet wären. Berührungsängste mit aus eigener Erfahrung unbekannten Schularten gelten nämlich nicht allein für Akademikerfamilien, die ihren Nachwuchs unbedingt an einem Gymnasium sehen wollen. Sie gelten auch für Eltern, die selbst nicht auf dieser Schulart waren. Und diese Bildungsungerechtigkeit, die kann tatsächlich auch noch in Bayern verbessert werden.