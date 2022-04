Redlich nährt der Corona-Test

Für den Gratis-Test gibt es an manchen Teststationen jetzt noch eine Belohnung. Da weiß man doch, was man hat.

Für großes Aufsehen und gelinde Empörung sorgte erst dieser Tage ein Mann aus Sachsen, der sich fast 90 Mal gegen Corona impfen ließ. Gesundheitlich soll der Mann die Überdosis Biontech gut überstanden haben, allerdings droht ihm nun Ärger mit der Justiz, weil er seine mit höchstem Körpereinsatz erworbenen Impfpässe auf dem schwarzen Markt verscherbelte.

Im Augsburger Land gibt es Belohnungen für den Corona-Test

Zumindest im Augsburger Land gibt es da deutlich einfachere und vor allem legale Möglichkeiten, um mithilfe des Kampfes gegen Corona das eigene Einkommen ein wenig aufzubessern. Findige Betreiber von Teststationen locken nämlich mit Gutscheinen. Für ihre Kundschaft gibt es zum Gratistest sozusagen noch was oben drauf - so gewinnt man nach dem Motto "Und redlich nährt Dich der Corona-Test" treue Kunden.

Die Methode wurde übrigens auch schon erprobt, um die eingeschlafene Impfkampagne zu neuem Leben zu erwecken. So grillte Augsburgs Landrat Martin Sailer eines vergangenen Sommertages jedem eine Wurst, der sich impfen ließ. Wie sich an der Impfquote für das Augsburger Land ablesen lässt, brachte die Aktion keinen durchschlagenden Erfolg. Vielleicht lag's ja daran, dass man nicht so ohne Weiteres wiederkommen darf zur Impfung. Oder an der Wurst.

Lesen Sie dazu auch