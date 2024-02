Reiches Gersthofen: Was heißt das eigentlich?

Plus Gersthofen hat den weithin bekannten Ruf, eine Stadt mit dickem Finanzpolster zu sein. Beim Blick auf die Einkommen der Bewohner sieht die Sache aber anders aus.

Gersthofen – ist das nicht die reiche Stadt bei Augsburg? Diese Frage ploppt über die Landkreis-Grenzen hinaus fast immer auf, wenn die Rede von Gersthofen ist. Die Geschichte, dass in der Stadt vor vielen Jahren der Bürgermeister 100 Mark an jeden Bewohner ausgezahlt hat, hält sich hartnäckig in den Köpfen. Bis heute geht es Gersthofen finanziell gut, die Stadt an Autobahn und B2 ist an der Spitze bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Aufgrund der Mittel kommen die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel in den Genuss einer Stadtbibliothek, die ihresgleichen sucht, eines Zuschusses beim Deutschlandticket und eines großen Freibads.

Das Durchschnittseinkommen ist vergleichsweise niedrig

Doch sind die Gersthoferinnen und Gersthofer selbst auch reich? Natürlich nicht alle. Beim Blick auf die neuesten Zahlen zum Durchschnittseinkommen der Haushalte in den Landkreis-Gemeinden liegt Gersthofen im unteren Bereich. Zur Wahrheit des Durchschnittswertes gehört, dass in Gersthofen die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner steigt, deren Geld nicht mehr für den Einkauf von Essen reicht. Damit diese Menschen nicht mehr nach Augsburg oder Neusäß zur Tafel fahren müssen, soll es in Gersthofen eine eigene Tafel geben. Den Initiatoren ist zu wünschen, dass der gute Wille nicht an der Raumfrage scheitern wird. Denn eines zeigt das breite Engagement für die Neugründung klar: Gersthofen ist reich an hilfsbereiten Menschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen