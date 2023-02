Schimpfen hilft nicht weiter bei schlechten Noten

Plus Wer schlechte Noten im Zwischenzeugnis hat, braucht nicht auch noch Ärger mit den Eltern. Unterstützung und Nachhilfeunterricht könnten aber helfen.

Das Zwischenzeugnis gibt zweifelsfrei Auskunft darüber, welche Leistungen die Schüler bis jetzt erbracht haben. Wo sich jetzt Vierer und Fünfer häufen, wird es später eng mit der Versetzung. Grund für Spott und Gebrüll sind schlechte Noten aber nicht, denn beides hat den Schülern noch nie weitergeholfen, wie Eltern und Lehrer wissen sollten. Die Schüler werden ohnehin mit sich hadern, wenn sie kein gutes Zwischenzeugnis haben. Was sie jetzt brauchen, ist Unterstützung. Und natürlich Nachhilfe.