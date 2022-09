Schlechte Karten im Poker um die Bahn-Trasse

Plus Mit einem neuen Vorschlag versuchen Landkreis-Politiker die Bahn für die Belange der Region einzuspannen. Ob der Konzern da mitspielt?

Im Poker um den Verlauf der neuen ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg haben die Landkreispolitiker schon länger schlechte Karten. Die Anrainer der vier möglichen Trassen fürchten sich vor einer brutalen Verkehrsschneise, die durch ihre Heimat geschlagen wird, der erhoffte Mehrwert durch einen besseren Nahverkehr, Lärmschutz und moderne Bahnhöfe bleibt bislang ein vages Versprechen. So werden sich die Menschen im Augsburger Land mit dem Milliarden-Projekt nur schwerlich versöhnen.