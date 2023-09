Schule muss weiter Spaß machen

Der erste Schultag ist eine unvergessliche Erinnerung. Doch wie wird sich Schule in Zukunft entwickeln? Wir benötigen alltagstaugliche Lösungen.

Schule ist ein Thema, bei dem jeder und jede gerne mitredet. Schließlich waren wir alle selbst einmal Schulkind, egal, ob Mama, Opa oder Lehrerin. Alle hatten Erfolgserlebnisse, und auch schlechte Erinnerungen haben ihren Platz. Die Aufregung am ersten Schultag, der Stolz und auch die Freude, daran kann sich fast jeder und jede erinnern.

Bei solchen gemeinsamen Erinnerungen kommt dann oftmals der Punkt, an dem die Erlebnisse der einen Generation gerne mit jenen einer anderen verglichen werden. Wer hatte es leichter, wer schwerer, ist dann oft die Frage. Was auf die Schulen in den nächsten Jahren zukommt, könnte jedoch extremer sein als wir es uns heute vorstellen wollen. Das große Stichwort ist hier Lehrkräftemangel.

Egal, wie es weitergeht: Jette, Johannes und all die anderen knapp 3000 Erstklässler, alle ihre älteren Mitschüler und auch das Schul- und Lehrpersonal, nicht zu vergessen die Eltern, haben es verdient, dass ihnen Schule auch in den nächsten neun bis 13 Jahren Spaß macht. Auch wenn in den nächsten Jahren ein Lehrkräftemangel droht: Die Politik ist nun aufgerufen, die Situation für alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie haben es verdient.

