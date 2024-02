Schulen im Landkreis Augsburg: Bitte weiter investieren!

Experten erkennen in zehn Jahren keine Veränderung im Schulsystem. Was der Landkreis aber weiter tun kann, ist die Gebäude in Ordnung zu halten. Ein Kommentar.

Wird Schule in zehn Jahren noch mehrgliedriger sein, als wir sie heute schon kennen? Fast unbemerkt ist die Wirtschaftsschule als vierte Möglichkeit nach der Grundschule neben Mittel- und Realschule sowie Gymnasium hinzugekommen. Dabei gibt es Eltern (und auch Politiker), die würden sich etwas ganz anderes wünschen, nämlich eine Schule für alle für weitere gemeinsame Jahre. Doch darüber wird nicht im Landkreis entschieden. Wo der Landkreis Augsburg jedoch handeln kann, um seine Schulen attraktiv zu halten, ist beim Zustand der Gebäude. Freilich, es geht nicht alles auf einmal, doch diese Aufgabe hat er in den vergangenen Jahren vorbildlich wahrgenommen. Zu hoffen ist nun, dass sich der Wind aufgrund einer veränderten finanziellen Lage nicht völlig ändert. Denn was einmal aufgeschoben ist, wird ein immer größeres und kaum noch zu beseitigendes Problem, bestens zu sehen in der großen Nachbarstadt Augsburg. Lehrer bevorzugen im Landkreis Augsburg gut ausgestattete Schulen Gut ausgestattete Schulen sind dabei ein Standortfaktor. Da geht es nicht allein um Schulkinder, sondern auch um Lehrkräfte. Wer es sich aussuchen kann, unterrichtet lieber dort, wo alles funktioniert. In Zeiten des Mangels an Lehrerinnen und Lehrern ein Argument, das wirklich Gewicht hat.

