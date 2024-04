Schulrückstellungen sind richtig und fair

Plus Auch wenn Schulrückstellungen hilfreich sein können, sollten für Eltern einige Regeln gelten, die den Verwaltungen die Planung einfacher machen.

Eltern kennen das: Nicht jedes Kind ist mit genau sechs Jahren reif für die Schule. Während der kleine Sohn mit knapp sieben gerade erst die richtige Reife zu haben scheint, kommt das Nachbarsmädchen mit fünfeinhalb in die Schule und überspringt dann auch noch eine Grundschulklasse, bevor sie mit 16 Abitur macht. Gut, dass unser Schulsystem so flexibel ist, auf diese Unterschiede einzugehen. Noch besser, wenn sich Eltern bei diesen Entscheidungen von Profis unterstützen lassen. Der Blick auf die eigenen Kinder ist manchmal ein wenig verklärt – in die eine genauso wie in die andere Richtung.

Nicht jedes Kind ist mit sechs Jahren reif für die Grundschule. Der Einschulungskorridor ist deshalb nur fair. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

Wahr ist aber auch, dass der Einschulungskorridor Schulverwaltungen und Kindergärten vor gewisse Probleme stellt. Kommunen können Eltern von noch jüngeren Kindern möglicherweise den erhofften Kita-Platz nicht fest zusagen, weil im März noch nicht klar ist, wie viele Kinder sich in diesem Jahr überhaupt für die Schule entscheiden. Und manche Schulen müssten möglicherweise ein Klassenzimmer anstückeln, wenn mehr Erstklässler kommen, als geschätzt.

