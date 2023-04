Schwangere Lehrerinnen fehlen den Schulen

Plus Auch nach dem Ende der Corona-Maßnahmen dürfen Schwangere so gut wie nicht mehr im Klassenzimmer unterrichten. Das bringt Schulen in Not.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen scheint eine große Gefahr für die eigene Gesundheit zu sein. Zumindest lässt das das jetzige Vorgehen des Kultusministeriums vermuten, auch nach dem Ende aller Corona-Maßnahmen die Auflagen für eine Beschäftigung für schwangere Lehrerinnen so auszugestalten, dass sie fast immer zu Hause bleiben müssen. Die große Frage ist nun: War das nicht auch schon vor der Corona-Pandemie so, dass für Schwangere und ihre ungeborenen Kinder eine gewisse Gefahr vom Aufenthalt in Schulen ausgeht?

Gerade in Schulen und Kitas arbeiten viele junge Frauen



Möglicherweise ist es nun aber zu kurz gedacht, einfach zu vermuten, dass vor der Pandemie nicht richtig hingeschaut wurde beim Gesundheitsschutz von Schwangeren in Schulen. Wahrscheinlich ist es doch umgekehrt: Die Pandemie hat uns einfach gelehrt, besser hinzuschauen. Ähnliches gilt übrigens auch seit einigen Jahren für die Beschäftigung von Schwangeren in Kitas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

