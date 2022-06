Selber gemacht schmeckt’s auch besser

Nahrung selbst zubereiten – immer mehr Menschen kommen wieder darauf zurück. So kommentiert unser Redakteur Gerald Lindner dies.

Abends schnell die Pizza in den Ofen oder die Gulaschsuppe aus der Dose in der Mikrowelle erhitzt: Wir haben uns doch schon von einer natürlichen Zubereitung unserer Speisen weitgehend verabschiedet. Dabei hat es doch unbestrittene Vorteile, Mittagessen oder Abendbrot selbst zuzubereiten: Schon beim Einkauf kann man selbst aussuchen, was am Ende im Topf und auf dem Teller landet. Der Blick auf ein Bündel Tomaten oder einen Korb Erdbeeren weckt sofort Vorstellungen, wie das fertige Gericht oder der Nachtisch aussehen werden.

Mehr als bunte Bilder auf der Pizzapackung

Das ist schon viel mehr Inspiration als die bunten Bilder auf der Pizzapackung. Beim Zubereiten der Speisen von Hand lässt es sich gut vom Alltagsstress herunterdimmen. Beim Probieren und Würzen erleben, wie sich der Geschmack langsam entfaltet, ist doch schon eine Form von Genuss. In Anbetracht der steigenden Preise eröffnet es mehr Möglichkeiten, wenn man selbst kocht: Man kann selbst bestimmen, wie viele und welche Zutaten im Topf landen.

Das gilt auch für selbst gebackenes Brot, wie es das Backhaus-Team in Gersthofen gerne isst. Schon allein der Duft der noch warmen Laibe lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Vielleicht hat die Verteuerung der Lebensmittel auch einen positiven Nebeneffekt und lehrt uns, unsere Nahrung wieder mehr in ihrem Wert zu schätzen. Und außerdem schmeckt’s selbst gemacht einfach besser.

