Selbsthilfegruppen im Landkreis Augsburg sind ein wertvolles Angebot

Selbsthilfegruppen haben ein gewisses Stigma – zu Unrecht. Am bekanntesten dürfte der Zusammenschluss der Anonymen Alkoholiker, kurz AA, sein. Allein im Landkreis Augsburg gibt es mehr als eine Handvoll an Gruppen zum Thema Alkoholabhängigkeit, etwa in Schwabmünchen, Stadtbergen und Wertingen. Film und Fernsehen vermitteln ein ganz bestimmtes Bild davon, wie die Treffen ablaufen: Im Stuhlkreis sitzen die Betroffenen und sprechen einer nach dem anderen: „Hallo, ich heiße XY, und ich bin Alkoholikerin.“ Die Gruppe begrüßt unisono. Doch so ist es nicht immer: Jede Selbsthilfegruppe ist anders. Wer Hilfe benötigt, sollte sich deshalb einfach trauen.

