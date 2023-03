Sich bei einer Insolvenz wegzuducken, ist mehr als nur schlechter Stil

Plus 57 neue Wohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern sollten im Virchow-Viertel entstehen. Erst wurden die Käufer vertröstet, nun ist der Bauträger pleite. Ein Kommentar.

Häuslebauer haben es zurzeit nicht leicht. Für die ohnehin schon knappen Baugrundstücke werden teilweise horrende Preise aufgerufen. Und wer in der glücklichen Lage ist, endlich eine bezahlbare Fläche gefunden zu haben, muss bei den steigenden Zinsen, Materialkosten und ausgebuchten Handwerkern mit ganz spitzer Feder kalkulieren, um nicht von der Schuldenlast erdrückt zu werden. Wehe, es kommt etwas Unvorhergesehenes dazwischen.

Bestes Beispiel ist aktuell die junge Frau, die sich aufgrund ihrer Krankheit in Deubach den Traum von einem barrierefreien Eigenheim erfüllen wollte. Statt Monate nach der Übergabe in den eigenen vier Wänden zu wohnen, lebt sie momentan in einer Ferienwohnung: Es gab so viele Baumängel, dass nun Decken und Wände wieder aufgerissen werden müssen. In Biberbach wiederum drohte vor Kurzem einem jungen Ehepaar aufgrund einer unerwarteten Veränderungssperre der finanzielle Ruin. Und nun schauen ob der Pleite des Bauträgers Primus Concept die Käufer der geplanten 57 Wohnungen in Stadtbergen in die Röhre. Sicherlich hat es auch die Baubranche momentan nicht leicht. Einzig und allein aber Krieg, gestiegene Energiekosten oder fehlende Rohstoffe dafür verantwortlich zu machen, greift zu kurz.

Leidtragende sind auch die vielen seriösen Bauunternehmer

Transparenz, Kommunikation, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind keine Frage des Gaspreises oder Stromtarifs. Im Gegenteil. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind dies die einzigen Faktoren, um gemeinsam Krisen zu meistern. In finanzielle Schwierigkeiten kann jedes Unternehmen geraten. Sich dann aber wie Primus Concept wegzuducken, Anfragen ins Leere laufen zu lassen und seine Kunden nicht zu informieren ist mehr als nur ein schlechter Stil. Leidtragende dieses Gebarens sind aber auch auch die vielen seriösen Bauunternehmen. Denn mit Blick auf die Pleite im Fall "Virchow Living" werden sich wohl viele Interessenten den Kauf einer eigenen Immobilie zweimal überlegen, geschweige denn vorab eine Anzahlung zu leisten.

Lesen Sie dazu auch