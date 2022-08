Sicherheit im Augsburger Land: Fakten und Gefühle sind zwei Dinge

Insgesamt gibt es im Augsburger Land so wenig Straftaten wie lange nicht mehr. Für die subjektive Wahrnehmung sind aber noch ganz andere Faktoren entscheidend.

Im Augsburger Land gibt es so wenige Straftaten, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das ist Fakt. 6400 Straftaten registrierte die Polizei im Jahr 2021. Die Aufklärungsquote liegt bei 67 Prozent. Soweit die Zahlen. Aber ist es im Landkreis deshalb auch so sicher wie lange nicht mehr? Da gehen die Meinungen auseinander. Und ein grundsätzliches Problem wird deutlich: Ein Gefühl von Sicherheit lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken.

Schlägereien hinterlassen bei vielen Menschen ein ungutes Gefühl

Das bedeutet nicht, dass die Anzahl an Straftaten und andere Daten irrelevant sind. So ist auch festzustellen, dass im vergangenen Jahr etwas mehr (3,6 Prozent) Delikte auf offener Straße begangen wurden. Die Statistik ist ein wichtiges Instrument, um einer gefühlten Wahrheit mit Fakten zu begegnen. Für die subjektive Wahrnehmung sind aber noch ganz andere Faktoren entscheidend.

Ein einziger Einbruch in der Nachbarschaft kann ein ganzes Viertel erschüttern. Eine einzige Schlägerei auf offener Straße kann ein ungutes Gefühl hinterlassen, das noch lange anhält. Auch, wenn danach für lange Zeit nichts mehr passiert. Entscheidend ist, sich darüber im Klaren zu sein und die eigenen Gefühle nicht zu allgemeingültigen Fakten zu erheben.

Lesen Sie dazu auch