Sicherheit im Landkreis Augsburg: Gefühle und Fakten nicht vermischen

Statistisch gesehen ist das Augsburger Land sehr sicher. Doch Zahlen sind das eine, Gefühle das andere. Darüber sollten wir uns bewusst sein.

Keinen einzigen Einbruch meldete die Polizei im vergangenen Jahr im Gemeindegebiet Gablingen. In der kommenden Kriminalstatistik wird das anders aussehen. Denn am Donnerstag wurde eine 91-Jährige in ihrem Haus von einer Einbrecherin überrascht, berichtet die Polizei. Sicher war das ein Schock für die ältere Dame aus Lützelburg - und nicht nur für sie. Würde man sich nun nach dem Sicherheitsgefühl in der Nachbarschaft erkundigen, wäre das Ergebnis vermutlich deutlich schlechter als zum Zeitpunkt unserer Umfrage. Ein einziger Einbruch kann einen ganzen Ort erschüttern.

Dabei ist das Augsburger Land statistisch gesehen sehr sicher. Der Heimat-Check zeigt dennoch deutlich: Zahlen sind das eine, das subjektive Sicherheitsgefühl ist das andere. Einige fürchten sich bei Dunkelheit auf leeren Straßen. Dabei geschieht dort, wo kaum jemand ist, logischerweise viel weniger als in einer belebten Innenstadt am hellen Tag. Ganz objektiv betrachtet ist es auch nachts im Wald völlig sicher. Unseren Gefühlen ist das egal. Entscheidend ist, sich darüber bewusst zu sein und Gefühle nicht mit Fakten zu vermischen.

Heimat-Check: So kommen die Noten zustande 1 / 3 Zurück Vorwärts An der Online-Umfrage zum Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen beteiligten sich insgesamt 25.179 Menschen aus den Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung - eine enorme Resonanz.

Aus dem Landkreis Augsburg machten 4.465 Teilnehmer mit. Auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten konnten jeweils Bewertungen in 14 Themenbereichen vergeben werden.

Zumeist gab es dabei jeweils zwei Fragen. Die angegebene Note bezieht sich auf den jeweiligen Mittelwert und werden in Bezug auf alle Gemeinden berechnet.

