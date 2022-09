Sicherheitswacht: Bewerber müssen genau durchleuchtet werden

Plus Eine Sicherheitswacht kann dazu beitragen, die gefühlte Sicherheit zu stärken. Doch sie kann auch das Gegenteil bewirken. Entscheidend ist, wer da künftig auf Streife geht.

Monatelang wurde in den Gemeinden im westlichen Landkreis um das Einführen einer Sicherheitswacht gerungen. Letztlich haben sich nur drei Gemeinden dafür entschieden. Das allein ist ein Hinweis darauf, dass es im Augsburger Land vergleichsweise sehr sicher ist. Ein objektiver Beleg dafür bietet die Kriminalstatistik. Dennoch: Offenbar gibt es auch auf dem Land einige, die sich nicht sicher genug fühlen. Dieses subjektive Empfinden ist ernst zu nehmen. Auch, wenn Gessertshausen sicher kein Brennpunkt ist. Eine Sicherheitswacht kann dazu beitragen, die gefühlte Sicherheit zu stärken. Entscheidend ist, wer denn da künftig auf Streife geht.