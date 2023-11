Sozialraumanalyse im Landkreis: Der Theorie sollten Taten folgen

Eine breitangelegte Studie liefert wertvolle Erkenntnisse zur Lebenswirklichkeit der Menschen im Augsburger Land. Daraus sollten nun die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Es ist schon interessant, welche Erkenntnisse sich aus der Sozialraumanalyse des Landkreises ziehen lassen. Auf weit über 100 Seiten ist da etwa zu lesen, wo die Menschen im Landkreis die größten Häuser oder das höchste Einkommen haben. Die Studie zeigt, wo besonders viele Jugendliche kriminell werden, wo viele Kinder bei Alleinerziehenden leben und wo es die meisten Langzeitarbeitslosen gibt. Nur: Was nutzen diese Statistiken? Es liegt an den Kommunen im Augsburger Land, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Sozialraumanalyse zeigt, wo Handlungsbedarf besteht

Der Landkreis erstellt derartige Studien schon seit mehr als 25 Jahren. Sinnvoll ist das nur, wenn daraus auch sichtbare Veränderungen folgen. Etwa indem die Jugendarbeit in denjenigen Kommunen ausgebaut wird, wo besonders viele Kinder Hilfe benötigen. Oder indem dort Angebote für Senioren geschaffen werden, wo das durchschnittliche Alter besonders hoch ist. In den kommenden Monaten werden die Ergebnisse der Studie in den Stadt- und Gemeinderäten vorgestellt. Dann sollten sich die Kommunen überlegen, welche Taten sie der Theorie folgen lassen können. Denn klar ist auch: Finanziell sind einige Kommunen im Landkreis am Limit.

