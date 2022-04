Stadtfest in Stadtbergen: Die Menschen wollen endlich wieder feiern

Plus Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die Preise im Festzelt aus. Doch das sind Luxusprobleme und vielleicht bewirkt die Feierlaune auch etwas anderes.

Hut ab. In so kurzer Zeit einen neuen Festwirt an Bord zu holen, ist ein kleines Wunder. Schließlich gehört für die Ausrichtung einer fünftägigen Party einiges mehr dazu, als nur genug Bier auf Lager zu haben. Dass Stadtbergen es geschafft hat, ist zum einen sicherlich der Verdienst des engagierten Teams rund um Zweiten Bürgermeister Michael Smischek. Zum anderen aber auch der gute Ruf, den sich die Stadt als Vertragspartner in Sachen Festivitäten gemacht hat. Nun kann es schon bald heißen "o'zapft is" und die Vorfreude ist riesengroß. Zu Recht.

