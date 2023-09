Stadtrat Gersthofen entscheidet: Attraktive Stadtmitte oder Ladensterben

Die Gersthofer Stadträte sollten noch einmal intensiv über die Folgen einer Ablehnung der Pläne für die Innenstadt nachdenken, findet unser Redakteur Gerald Lindner.

Fällt am Mittwoch die Entscheidung für ein "grünes Herz" in Gersthofen, die Neugestaltung des Lochs und die Erweiterung des City-Centers? Dann würde der Schlussstrich gezogen über eine 15-jährige Debatte, die einen Bürgermeister das Amt gekostet hat und zwei Investoren vertrieben hat, welche die Potenzialfläche gekauft hatten. Für die aktuellen Pläne hat die Stadt ausgewiesene Kapazitäten als Gutachter und Planer beauftragt. Ein erklecklicher sechsstelliger Geldbetrag ist dabei geflossen. 15 Jahre und mehr warnen die Experten, dass das City-Center in seiner heutigen Form nicht überleben wird. Wer durch die Ladenstraße geht, kann nicht übersehen, dass die Experten ebenso lange recht haben: Immer mehr Läden machen dicht und auch der Kundenmagnet Rewe hat signalisiert, dass die Filiale geschlossen wird, wenn sich dort nichts tut. Und das Drogerieunternehmen Müller wird seine Zelte in Gersthofen abbrechen, wenn sich in absehbarer Zeit keine passende Ladenfläche im Einkaufszentrum findet.

Die Gersthofer Stadträte haben die Wahl

Also stehen alle Zeichen auf Ausblutung der Gersthofer Stadtmitte. Die Stadträte haben nun die Auswahl zwischen einem neuen attraktiven Stadtraum mit Aufenthaltsqualität und Kunden anlockenden Läden oder einem in die Jahre gekommen zugepflasterten Rathausplatz und Nahversorgern, die nur noch am Stadtrand oder in den Nachbargemeinden zu finden sind.

Bei all den Diskussionen wird ein wichtiges Detail vergessen: Über dem Ladenbbereich des City-Centers gibt es viele Wohnungseigentümer und Besitzer von Arztpraxen. Deren Immobilien sind nichts mehr wert, wenn sich unter ihnen eine Einzelhandelsruine befindet.

