Staudenbahn: Happy-End einer unendlichen Geschichte?

Plus Jetzt soll die Staudenbahn also 2026 fahren, dafür aber elektrisch. Doch Skepsis ist angebracht.

Die Reaktivierung der Staudenbahn ist eine schier unendliche Geschichte: Sie erzählt von großem Mut, vielen Hoffnungen und noch mehr Enttäuschungen. Fakt ist: Es ist bis heute nichts draus geworden und vor diesem Hintergrund fällt es schon schwer, den Optimismus zu teilen, der am Montag verbreitet wurde. Zumal sich genügend Fragen formulieren lassen. Wie belastbar ist zum Beispiel eine Expertise, die auf Zahlen aus dem Jahr 2016 beruht? Und warum hat München vor wenigen Jahren noch Elektrotriebwagen abgelehnt, die jetzt auf einmal doch die bessere Lösung sind (und mutmaßlich schon immer waren)?