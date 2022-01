Steigende Gaspreise im Kreis Augsburg: Auf der Strecke bleibt die Ökoenergie

Plus Kundinnen und Kunden ging es bei ihrem Versorger auch um die Quellen für Gas und Strom. Dafür sollten sie jetzt nicht als Discount-Kunden abgestempelt werden.

Doppelt ungerecht behandelt fühlen sich in diesen Tagen viele Kundinnen und Kunden von Strom- oder Erdgaslieferanten, die vor wenigen Wochen aus ihren Verträgen geschmissen wurden. Zum einen ist es nicht fair, was diese Anbieter mit ihnen machen: Weil ihnen die Verdienstdecke zu dünn wird, kündigen sie einfach mitten in der Laufzeit die Verträge. Dabei war es ja nicht die Schuld der Kundinnen und Kunden, dass die Preise auf dem Weltmarkt so stark gestiegen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

