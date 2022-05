Streit über Badestelle am Ballonstartplatz: Lach am Lech oder Ohweh am See

Plus Mit einem kuriosen Streit arbeitet Gersthofen mal wieder an seinem Bekanntheitsgrad. Da geht noch mehr.

Lindau, Luzern, Genf und - Gersthofen. All diese Orte eint, dass sie an einem See gelegen sind. Zugegeben, das Gersthofer Gewässer ist noch ein wenig jüngeren Datums und vergleichsweise geringen Ausmaßes. Dafür aber arbeitet man dort mit Macht am Bekanntheitsgrad. Innerhalb kurzer Zeit mauserte sich der See, welcher der Neubausiedlung am Ballonstartplatz zu mehr Exklusivität verhelfen sollte, vom Tümpel zu einem Zankapfel, der sich stetig aus aufwendig gechlortem Trinkwasser speist. Nicht auszudenken, welchen Ruf Gersthofen erst erringen könnte, wenn es noch weitere Flächen, die das Potenzial zum siedlungsnahen Feuchtgebiet haben, kurzerhand fluten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen