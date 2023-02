Stresstest für die Politik im Landkreis Augsburg

Weil die Ausgaben explodieren, muss der Rotstift regieren. Nur wo? Das ist die große Streitfrage.

Hohe Investitionen und ausufernde Ausgaben für Soziales, Verkehr oder Energie: Dieses Gemisch wird jetzt auch zum Stresstest für die Kreispolitik. Erstmals seit Jahren musste sie zuletzt ernsthaft mit dem Roststift ran an die Ausgaben, und vieles spricht dafür, dass in den nächsten Jahren noch deutlich mehr gekürzt, gestreckt und gestrichen wird – wobei es sich oft nur um "Kleinvieh" handelt.

Das Geld wird knapp für den Kreis Augsburg

Viele große Ausgabenblöcke des Landkreises sind festgezurrt und vorgeschrieben vom Gesetzgeber, und so ist es kein Wunder, dass die Haushaltsdebatten des Kreistages immer wieder Ausflüge in die Bundes- und Landespolitik enthalten. Denn was dort entschieden wird, hat schnell Auswirkungen auf die Finanzen des Kreises. Hinzu kommt eine Prise Parteipolitik. So sehen Vertreter von Grünen und SPD meist eher die Staatsregierung in München in der Pflicht, während CSU und Freie Wähler Versäumnisse der Berliner Koalition beklagen, die man nun vor Ort ausbaden müsse.

Geschenkt. Was wirklich bleibt, sind einige wenige Ansatzpunkte, die aber für reichlich Diskussionen sorgen können. Für den Landkreis Augsburg drängen sich auf den ersten Blick als erstes "heißes Eisen" die Ausgaben für den Nahverkehr auf.

