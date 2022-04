Teams der Tafeln sind in Sorge: Daher sind Spenden wichtiger denn je

Plus Wegen der Inflation und der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt die Zahl der Bedürftigen immer mehr. Die Tafeln im Augsburger Land brauchen dringend Unterstützung.

Wir kennen das Bild aus dem Supermarkt: Regale, wo sonst Konserven, Öl und Mehl stehen, sind wie leer gefegt. Sogenannte Hamsterkäufe gab es schon zu Beginn der Corona-Krise und jetzt wieder wegen des Ukraine-Krieges. Dabei macht dieses Bevorraten nicht nur anderen Kunden beim Einkaufen das Leben schwer, sondern auch Tafeln für Bedürftige spüren die Folgen.