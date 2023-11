Teilen tut gut und ist wichtig

An diesem Wochenende zeigt die Geschichte von St. Martin, wie wichtig das Teilen ist. Autor Maximilian Czysz fasst das Thema noch weiter.

Auch wenn es manchmal schwierig ist: Teilen tut gut. Man trennt sich von etwas und erhält dafür ein schönes Gefühl zurück. Durch Teilen lässt sich auch etwas empfinden, was sich tatsächlich verdoppelt, wenn es geteilt wird: Glück. So hatte es einmal Albert Schweitzer formuliert. Für den Arzt, Philosoph und Pazifist war Glück eine innere Einstellung. Der Schlüssel zum Glück führte für ihn nicht über den Erfolg, der sich ganz unterschiedlich definieren lässt. Für Albert Schweitzer war Glück der Schlüssel zum Erfolg, wenn er sagte: "Wenn du liebst, was du tust, wirst du erfolgreich sein."

Um erfolgreich Glück teilen zu können, muss es allerdings erst einmal empfunden werden. Das fällt auf unseren Alltag übertragen manchmal gar nicht so leicht. Denn der Blick auf das Gute und Schöne im Leben ist manchmal vernebelt. Wer das Glück erkennen und fassen will, muss die Augen aufmachen. Und wer den Optimismus von Albert Schweitzer annimmt und lebt, muss auch erkennen, dass es das Schicksal nicht mit allen Menschen gut meint. Gerade deshalb ist Teilen so wichtig.