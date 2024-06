Telematik auf der A8: Nichtstun kann Menschenleben kosten

Plus Durch Telematik kommt es nachweislich zu weniger Unfällen auf der Autobahn. Warum wird also nicht gehandelt? Ein Kommentar.

Die Statistik ist eindeutig: Dort, wo die Geschwindigkeit durch LED-Tafeln reguliert werden kann, kracht es weniger häufig. Auf Höhe von Adelsried etwa gibt es nur noch halb so viele Unfälle, seitdem die sogenannte "Telematik light" dort in Richtung München aufgestellt wurde. Dabei zeigt die Tafel aktuell lediglich zu Stoßzeiten ein Tempolimit an. Moderne Anlagen können weitaus mehr. Automatisch reagieren sie auf Starkregen, Stau oder Unfälle. Doch anders als ursprünglich angekündigt, lassen diese Anlagen weiter auf sich warten. Mittlerweile ist klar: Das wird auch noch mehrere Jahre so bleiben. Dabei geht es um die Sicherheit.

Es gäbe eine günstige Alternative zur Telematik auf der A8

Offenbar gibt es andere Projekte, die auf der Prioritätenliste der Verantwortlichen weiter oben stehen. Dabei kann Nichtstun in diesem Fall Menschenleben kosten. Die Telematik gilt derzeit als modernste und flexibelste Lösung, um für mehr Sicherheit auf der Autobahn zu sorgen. Es gibt allerdings eine kostengünstigere Alternative: ein Tempolimit. Mit entsprechender Mehrheit könnte sofort beschlossen werden, dass zu bestimmten Zeiten oder dauerhaft nur noch Tempo 130 erlaubt ist. Warum nicht?

