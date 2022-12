Tempolimit würde mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen

Aktuell wäre die Akzeptanz für ein Tempolimit auf der A8 so hoch wie noch nie. 2721 Unfälle in nur drei Jahren sprechen für sich.

Es ist ein schwaches Argument, das vom Bundesverkehrsministerium als Absage an das geforderte Tempolimit auf der A8 angeführt wird. Das Unfallaufkommen liege nicht deutlich genug über dem Mittelwert, heißt es verkürzt dargestellt. Mit anderen Worten: Woanders kracht es ja noch öfter. Dabei sollten die insgesamt 2721 Unfälle mit Hunderten Verletzten und fünf Toten in nur drei Jahren Anlass genug sein, um die aktuelle Situation auf dem Autobahnstück zwischen Augsburg und Günzburg, respektive Ulm-Elchingen, zu entschärfen.

Es kommt schließlich nicht von ungefähr, dass allein von der Verkehrspolizeiinspektion 48.500 Verkehrsordnungswidrigkeiten im Jahr 2021 geahndet und 2180 Fahrverbote ausgesprochen wurden. Häufigster Grund war sicherlich nicht ein fehlendes Warndreieck oder ein abgelaufener Verbandskasten, sondern die Unfallursache Nummer eins: zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sowie ein zu geringer Abstand. Dabei könnte mit einem Tempolimit von 130 gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Weniger Unfälle, weniger Personenschäden, weniger Einsätze für die Rettungskräfte und Feuerwehren und gleichzeitig den CO 2 -Ausstoß reduzieren und Energie sparen. Doch die Autobahn GmbH und das Verkehrsministerium kleben an ihrer Ablehnung fest wie die Aktivisten der letzten Generation am Asphalt. Wenn nicht jetzt, wann dann?, könnte man fragen. Eine noch höhere Akzeptanz wie zurzeit aufgrund der vielen Krisen wird es für ein Tempolimit sicherlich nicht so schnell wieder geben.

