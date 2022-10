Teures Bauen: Wer wenig Rücklagen hat, hat keinen Spielraum

Der überhitzte Immobilienmarkt scheint in der Krise etwas abzukühlen. Häuslebauer werden aber von den hohen Kosten abgeschreckt. Auch Mieter haben schlechte Aussichten.

Diese Woche im Neusässer Bauausschuss: eine Anfrage für Zweifamilienhäuser mit Tiefgarage in exquisiter Lage in Westheim, Grundfläche großzügige 336 Quadratmeter pro Stockwerk. Die Häuser würden irgendwann weggehen wie warme Semmeln, bevor der Rohbau steht, sonst würde sie der Bauträger schließlich nicht bauen wollen. Der Ausschuss lehnte zwar ab, aber der Antrag zeigt, dass es noch viele Menschen gibt, die sich diese Multimillionen-Objekte leisten wollen. Aber was ist mit den "normalen" Häuslebauern? Die ersten, die keine dicken Rücklagen haben, ziehen die Notbremse und legen ihre Baupläne auf Eis, bevor sie sich in ein unkalkulierbares Risiko manövrieren.

Wenn man die Missstände angehen will, kann man nicht bauen wie bisher

Noch weniger Spielraum haben aber die Mieter. Egal, wie beengt sie derzeit wohnen, egal, wie hoch die Nebenkostenabrechnung ist – eine andere günstige Wohnung zu finden, ist fast unmöglich. Außerdem steigen die Mieten ebenfalls und es werden immer noch zu wenige Wohnungen gebaut. Das bringt uns zu der Meinung von Experten, wir könnten nicht so weiter bauen wie bisher, wenn wir die Missstände angehen wollen. Schon gar keine Häuser mit über 600 Quadratmetern Wohnfläche für eine Familie.

