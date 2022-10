Trotz der herrschenden Krise gelingt Quantron ein Riesendeal

Plus Das Land schlittert in die Rezession, der Wirtschaftsstandort "Augsburger Land" bangt um seine Bedeutung. In dieser Lage kommen zwei positive Botschaften gelegen.

Die Energiekrise und ihre Folgen verunsichern auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Augsburger Land. Das wurde deutlich bei einem Wirtschaftstreffen Anfang der Woche in Gersthofen. Er sei in großer Sorge um den Wirtschaftsstandort, sagte dort Landrat Martin Sailer. Denn längst ist noch nicht ausgemacht, ob der von der Bundesregierung versprochene Doppelwumms am Ende so wirkt, um halbwegs ungeschoren davon zu kommen.

