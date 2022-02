Trotz Umbaus bleibt das große Manko am Bahnhof in Neusäß

Plus Die Bahnsteige am Bahnhof Neusäß werden erneuert. Doch der große Wurf für Zugreisende ist das noch nicht.

Der Neusässer Bahnhof bekommt neue Bahnsteige. Wer die alten Steige schon einmal "in natura" gesehen hat, weiß, dass dies bitter nötig ist. Der brüchige Belag kommt weg, und auch die verblassten Markierungen fürs Abstandhalten vom Gleis sind künftig deutlich zu sehen. Mehr Licht, neue Bänke und das Leitsystem für Sehbehinderte sind Fortschritte. Doch im Großen und Ganzen betrachtet ist dieser Umbau noch nicht der große Wurf für den Neusässer Bahnhof und alle Zugreisenden. Noch immer gibt es keinen barrierefreien Zugang, für Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhl ist der Bahnhof nicht nutzbar. Das ist auf Dauer kein Zustand.