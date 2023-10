Kommentar

06:00 Uhr

U18-Wahl im Landkreis Augsburg: Jugendliche wählen radikaler

Plus Bei einer Wahl unter Kindern und Jugendlichen im Augsburger Land wurde die AfD zweitstärksten Kraft. Woran liegt das? Ein Erklärungsversuch.

Von Philipp Kinne

"Wer als junger Mensch kein Linker ist, hat kein Herz. Wer mit 40 noch Linker ist, hat keinen Verstand." Dieses Zitat wird so oder so ähnlich meist Winston Churchill zugeschrieben. Für die aktuelle Jugend gilt diese Aussage nicht. Bei den U18-Wahlen im Augsburger Land machten die meisten Kinder und Jugendlichen ihr Kreuz bei der konservativen CSU. Zweitstärkste Partei wurde bei der Wahlsimulation die rechtspopulistische und in großen Teilen rechtsradikale AfD. Woran das liegt? Vermutlich gibt es mehrere Ursachen für das starke Abschneiden der Rechten.

Weshalb ist die AfD bei Jugendlichen so beliebt?

Am offensichtlichsten ist diese: Der Zuspruch für die AfD ist allgemein größer geworden, auch bei den Eltern der jungen Generation. Da überrascht es nicht, dass junge Menschen die Partei wählen würden, die zu Hause Thema ist. Das starke Abschneiden der AfD bei der U18-Wahl kann aber ebenso als Protestwahl verstanden werden. Die Zeiten, als die Jugend ihre Eltern schocken konnte, in dem sie etwa die Grünen wählte, sind jedenfalls vorbei. Hinzu kommt, dass junge Menschen tendenziell radikaler wählen. Gegen Extremismus hilft indessen nur Aufklärung und Bildung. Das gilt übrigens auch für Erwachsene.

