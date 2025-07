Ist der Augsburger Land Becher eine gute Idee?

Gefeiert wird gerade im Sommer auch im Augsburger Land. Sei es das Neusässer Stadtfest oder zuletzt die Königsbrunner Gautsch. Egal, wie groß eine Veranstaltung ist, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Der Landkreis hat sich dafür etwas einfallen lassen. Ist das sinnvoll?

Nachhaltig, praktisch regional - Warum der Augsburger Land Becher eine gute Idee ist

Haben Sie ausreichend große Gläser für eine Gartenparty mit vielen Gästen? Nein? Damit sind Sie vermutlich nicht allein. In der Regel werden dann günstige Plastikbecher für die große Sause gekauft. Am nächsten Tag landen die im Müll. Macht nichts, war ja nicht teuer, denkt man sich. Nachhaltig ist es aber ganz sicher nicht, viele Becher für nur einen Abend zu kaufen. Und jede Menge Müll entsteht obendrein. Der nun geplante Augsburger Land Becher setzt genau da an. Privatpersonen können die Becher in ausreichend großer Menge mieten - und bezahlen nur deren Reinigung. Vereine und Schule bekommen die Becher sogar völlig kostenlos. Klar, finanziert werden muss das Angebot dennoch. Doch dieses Geld ist gut angelegt. Es schafft einen Mehrwert, von dem alle profitieren, die gerne nachhaltig feiern und zu Hause eben keinen Vorrat an Gläsern haben. Bleibt zu hoffen, dass es auch angenommen wird.

Plastik bleibt Plastik - Warum der Augsburger Land Becher keine gute Idee ist

Städte, Gemeinde oder Vereine vermieten Spülmobile. Damit können die verwendeten Gläser während der Veranstaltung wieder gespült werden. Bei kleineren Veranstaltungen wird darum gebeten, eigene Gläser mitzubringen. Bei größeren werden sie mit wiederverwendbaren kleinen Figuren markiert. Wer ein Catering bucht, kann das Geschirr oft mitbuchen. Es wird danach abgeholt und vom Unternehmen gespült. Die Möglichkeiten, nachhaltig Geschirr zu verwenden, sind inzwischen vielfältig. Richtig entsorgt, lässt Glas sich recyceln. An sich ist der Augsburger Land Becher ist eine schöne Idee. Die Frage ist nur: Warum darf er nicht aus Glas sein?