Ukraine-Krieg trifft die heimische Wirtschaft mit voller Wucht

Das Meitinger Unternehmen Lechstahl-Werke stoppt vorübergehend die Produktion. Ein Paukenschlag für viele Menschen im Landkreis Augsburg.

Die Welt ist ein Dorf. Diese banale Weisheit hat sich selten so deutlich gezeigt wie jetzt: Der Krieg in der Ukraine findet zwar viele Kilometer weit weg statt, doch die Folgen werden auch im Augsburger Land immer mehr spürbar. Jeden Tag kommen Geflüchtete an und suchen in unseren Orten nach Sicherheit. Zum humanitären Aspekt kommen die wirtschaftlichen Folgen. Ein Paukenschlag ist die Nachricht, dass die Lechstahl-Werke ihre Produktion vorübergehend stoppen und die Öfen wegen der hohen Strompreise stilllegen. Die Beschäftigten dort sind in großer Sorge.

30 Unternehmen im Landkreis Augsburg sind besonders betroffen

Der große Arbeitgeber im Lechtal wird vermutlich nicht der einzige bleiben, der wegen der steigenden Energiekosten ins Straucheln gerät. 30 Unternehmen aus dem Augsburger Land machen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben Geschäfte mit der Ukraine. Geschäfte mit und in Russland treiben sogar rund 60 Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg. Die Welt ist wirtschaftlich gesehen ein Dorf, das große Ziel der Globalisierung schlägt bei solchen Krisen voll zu Buche. Besonders bitter für viele Angestellten ist: Viele hatten gehofft, dass sich die Firmen nach der Corona-Pandemie wieder stabilisieren, dass Kurzarbeit und Angst um den Arbeitsplatz der Vergangenheit angehören. Noch vor wenigen Wochen hat niemand damit gerechnet, dass ein Krieg diese Sorgen sogar neu entfachen wird.

Lesen Sie dazu auch