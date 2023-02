Umsatzsteuer und Bürokratie? Schulen haben andere Sorgen

Plus Es scheint, als gebe es immer mehr Bürokratie statt weniger. Diesmal trifft es ausgerechnet Schulen. Die sollen sich aber doch um die Schüler kümmern.

Moment mal, war da nicht etwas? Gab es nicht schon vor 20 Jahren ehrenamtliche und ehemalige Spitzenpolitiker, die ihren Ruhestand dem Abbau von Bürokratie gewidmet hatten? Sie haben inzwischen wohl aufgegeben, gehört hat man von ihnen zumindest schon länger nichts mehr.