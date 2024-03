Unterricht in Containern: Viel besser als ihr Ruf

Plus Viele Kommunen sind gezwungen, aufgrund von Raumnot in Schulen und Kitas Containermodule aufzustellen. In der Region hat sich viel verbessert.

Was noch vor wenigen Jahren für Kinder, Erzieher und Lehrkräfte eine wirkliche Belastung war, ist es heute zum Großteil nicht mehr: Das Unterrichten, Lernen und Spielen im Container.

Im Sommer heiß, im Winter kalt, im nur mit dem Nötigsten ausgestatteten Container – die Zeiten in echten Notquartieren sind heute zum Glück vorbei. Die meisten Kitas und Schulen im Landkreis wurden vom sogenannten Sachaufwandsträger, also den Kommunen oder vom Landkreis, mit modernen, komfortablen Räumen auf Zeit ausgestattet. Eltern müssen sich also in den meisten Fällen nicht mehr sorgen, dass ihre Kinder benachteiligt werden und unter schlechteren Bedingungen lernen müssen als andere. Chancengleichheit hat aber zweifellos auch mit den finanziellen Mitteln zu tun. Und so staunt man nicht schlecht über die stolzen Summen, die für die Miete oder den Kauf einer solchen Containeranlage ausgegeben werden müssen. Nicht jede Kommune kann sich das leisten.

