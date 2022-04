Urlaubszeit: Die Bahn muss endlich attraktiver werden

Plus Bahnfahren kostet oft nicht nur mehr Zeit, sondern auch mehr Geld als das Fliegen. Solange sich das nicht ändert, ist die Bahn für viele keine Alternative.

Ostern steht vor der Tür - und viele Menschen machen Urlaub. Zu viele werden mit Flieger oder Auto verreisen, zu wenige mit dem Zug. Denn die umweltfreundliche Bahn ist für die meisten nicht die erste Wahl, sagen auch Reiseveranstalter aus dem Augsburger Land. Das muss sich dringend ändern. Das Problem: Bahnfahren kostet oft nicht nur mehr Zeit, sondern auch mehr Geld als der Flieger. Solange sich das nicht ändert, ist die Bahn für viele keine echte Alternative. Klimaschutz hin oder her.