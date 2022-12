Veränderungen durch die Pandemie: Was nach Corona bleibt

So ganz verschwinden werden die Folgen des Virus wohl nie mehr. In einer neuen Serie, zeigt unsere Redaktion auf, was nach Corona bleibt.

Wann ist die Pandemie vorbei? Begonnen hat sie ganz plötzlich, gefühlt kommt das Ende schleichend. Mittlerweile sind die Infektionszahlen niedrig, die Krankheitsverläufe längst nicht mehr so schwerwiegend wie zu anderen Phasen der Corona-Zeit. Und aus dem öffentlichen Leben ist das Virus praktisch verschwunden. Allerdings: So ganz verschwinden werden die Folgen des Virus wohl nie mehr. In einer neuen Serie zeigt unsere Redaktion auf, was nach Corona bleibt.

Wie Corona unser Leben verändert hat

Zu Beginn blicken wir auf eine der von den Maßnahmen mit voller Wucht getroffenen Branchen: die Gastronomie. Das Abholgeschäft ist einigen geblieben, das Personal zu Teilen fast verschwunden. Sicher haben auch die Kultur und Veranstaltungen während der Pandemie Federn gelassen. Einige konnten sich davon nicht mehr erholen.

Doch es gibt auch Bereiche, in denen das Virus zu positiven Veränderungen geführt hat. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, kennt das. Homeoffice ist in etlichen Unternehmen selbstverständlich geworden. In Behörden oder Schulen könnte die Pandemie die Digitalisierung mit großen Schritten vorangetrieben haben. Ob das tatsächlich so ist und welche Bereiche das Virus außerdem dauerhaft verändert hat, lesen Sie in den kommenden Tagen.