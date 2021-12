Viele Menschen im Landkreis Augsburg ziehen fürs Impfen an einem Strang

Plus Vor einem Jahr hat das Impfen zum Schutz vor dem Coronavirus im Landkreis Augsburg begonnen. Nach zwölf Monaten hat sich viel verändert.

Ein Jahr ist die erste Impfung gegen das Coronavirus im Landkreis Augsburg her. Ein Auf und Ab gab es in den zwölf Monaten nicht nur bei der Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach dem Impfstoff, sondern auch beim Angebot. Alles begann mit einem Hauen und Stechen um einen Impftermin. Der Impfstoff war lange Zeit rar, sehr viel Geduld war gefragt. Niemand hätte anfangs damit gerechnet, dass zum Jahresende Drittimpfungen nötig werden.