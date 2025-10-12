Volksfeste im Höhenflug

Egal ob die Münchner Wiesn, die Festwoche Thierhaupten, der Michaeli-Markt in Schwabmünchen oder aktuell die Gersthofer Kirchweih: Die Besucher kommen in Scharen, die meisten schlüpfen dafür gerne in Dirndl oder Lederhose. Trotz eines Maßpreises von über 15 Euro musste das Oktoberfest zweimal sogar wegen Überfüllung gesperrt werden. In Gersthofen war die Zahl der Reservierungen von Tischen im Vorfeld zweieinhalb mal so hoch wie im vergangenen Jahr. Woher kommt diese auffallende Beliebtheit von Volksfesten? Die Sehnsucht nach unbeschwerten und fröhlichen Stunden scheint in diesen krisenbehafteten Zeiten groß zu sein. Die Attraktion hängt aber auch mit einem Imagewandel zusammen: Standen Volksfeste früher eher für Blasmusik und Bratwurst, so kommen seit einigen Jahren auch junge Leute gerne, um oftmals in Gruppen zu feiern. Textsicher singen sie mit ihren Freunden auf den Bänken die Partyhits mit.

Die Gersthofer Kirchweih ist ein gutes Beispiel, wie es gelungen ist, Tradition und Moderne zu verbinden. Das Programm und die Organisation können sich sehen lassen und schon nach dem ersten Wochenende zeigt sich, dass dies belohnt wird. Und auch für diejenigen, die den Trubel in Bierzelten nicht mögen, gibt es eine Alternative. Da sowohl das Riesenrad als auch die anderen Fahrgeschäfte im Dunkeln in vielen Farben leuchten, ist ein Bummel über das Gelände eine nette Abwechslung.