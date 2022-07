Vor der nächsten Corona-Welle: Ein Frühwarnsystem verspätet sich

Plus Die Untersuchung von Abwasser gilt als Frühwarnsystem bei Corona. Doch einem Pilotversuch im Augsburger Land fehlt ein entscheidender Bestandteil.

Arg hat sich Augsburgs Landrat Martin Sailer kürzlich in einem Interview mit unserer Redaktion über die Unfähigkeit im Land beklagt, Großprojekte vernünftig zu planen. Seine Kritik galt dem Bahnausbau im Westen des Augsburger Landes. Nun - auch ein paar Nummern kleiner läuft nicht alles rund. Vor Monaten schon wurde verkündet, auch im Landkreis Augsburg könne man dank eines Pilotversuchs in einigen Orten anhand von Untersuchungen des Abwassers abschätzen, wie weit das Coronavirus tatsächlich verbreitet sei. Als Frühwarnsystem sei das von großer Wichtigkeit.