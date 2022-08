Vorfahrt für Radfahrer: Nur so gelingt die neue Mobilität

Plus Das Fahrradfahren findet immer mehr Anhänger, gerade durch die motorisierte Variante. Doch das Radwegenetz hinkt dieser steigenden Beliebtheit hinterher.

E-Bikes sind der Renner bei den Kundinnen und Kunden. Das ist kein Wunder, haben sie Vorteile für viele Menschen. Paare mit verschiedener Kondition können Touren machen, ohne dass einer hinterherhecheln muss. Sowieso weitet sich der Radius enorm aus: Gegenden, wo man sonst nicht so gut mit dem Rad hinkommt, sind kein Problem mehr. Das Pedelec ist eine gute Alternative für Pendlerinnen und Pendler, die bei den hohen Spritpreisen und zugunsten der Umwelt auf den Sattel umsteigen können.