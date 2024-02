Was ist eigentlich Luxus?

Die teuersten Villen im Augsburger Land können sich nur ganz wenige leisten. Na und? Wer beim Stichwort Luxus nur an Geld denkt, wird nicht glücklich. Ein Kommentar.

Der Boden aus Marmor, eine Badewanne aus Gold, ein riesiger Pool im Garten. Ist das Luxus? Für viele ganz bestimmt. Luxusimmobilien zählen wie fette Autos, teure Uhren oder Jachten sicher zu den größten Statussymbolen. Macht das glücklich? Nur bis zu einem gewissen Punkt. Wer finanziell abgesichert ist, hat mehr Freiheiten. Wer im Überfluss lebt, macht sich keine Gedanken darüber, wie die nächste Miete bezahlt oder der Kühlschrank gefüllt werden kann. Aber: Wer beim Stichwort Luxus nur ans Geld denkt, wird nicht glücklich.

Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen

Das zeigt auch ein Blick in die zum Teil riesigen Villen im Augsburger Land. Acht Schlafzimmer, fünf Bäder, hunderte Quadratmeter – wirklich glücklich macht all das nur, wenn es mit Leben gefüllt wird. Zu oft ist von einsamen Menschen in diesen riesigen Anwesen zu hören. Denn wahrer Luxus ist die Familie, die das große Haus belebt. Nur wer seinen Pool, seine Jacht oder den riesigen Garten mit wahren Freunden teilen kann, erlebt eine wirklich gute Zeit. Die kann man sich übrigens ebenso wenig kaufen wie die wahren Freunde.