Wenn die Kirche zur letzten Zuflucht wird

Kirchenasyl ist manchmal der allerletzte Strohhalm, an den sich Flüchtlinge klammern. Die Kirchen stehen dabei vor einem Dilemma.

Als 1995 eine damals 20-jährige Kurdin mit ihren zwei kleinen Kindern in der St. Raphael Kirche in Steppach Unterschlupf fand, sorgte das für bundesweites Aufsehen. Die Pfarrei gewährte der Familie drei Monate Kirchenasyl, während etliche Polizisten die Kirche umstellten. Inzwischen ist das anders. Vor der Immanuelkirche in Diedorf standen keine Polizisten. Der Staat und die Kirche haben ein Abkommen geschlossen, das - zumindest in diesem Fall - funktionierte.

Pfarrgemeinden stehen vor Gewissensentscheidung

Die Kirchen stehen dabei vor einem Dilemma und die Pfarrgemeinden vor Ort vor einer schwierigen Gewissensentscheidung: Einerseits ist der Staat an die bestehenden Gesetze gebunden. Auf der anderen Seite sind die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften Europas höchst unterschiedlich. Einzelne Länder an den Außengrenzen der EU sind angesichts der großen Zahl an Schutzsuchenden überfordert. Die Folge sind menschenunwürdige Zustände, unter denen die Schwächsten der Schwachen leiden müssen. Menschen dorthin zurückzuschicken ist mit christlichen Werten nicht zu vereinbaren.

Kirchenasyl ist da der allerletzte Strohhalm, an den sich Flüchtlinge klammern, um nicht in eines der unmenschlichen Lager oder in ein Krisengebiet zurückkehren zu müssen. Eine Möglichkeit, die schon allein angesichts der schieren Menge an drohenden Abschiebungen eine Ausnahme bleiben wird - und nur durch großes Engagement einer Kirchengemeinschaft gestemmt werden kann.

