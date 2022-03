Wer möchte schon gern ein Sonntagsfahrer sein?

Die Erinnerung an die autofreien Sonntage wird hoch gehalten. Das zeigt: Sie waren ein riesiger PR-Erfolg.

Das Stichwort "autofreier Sonntag" genügt. Schon sprudeln in vielen Runden die Erinnerungen so zahlreich - man könnte fast meinen, die große Zeit der autofreien Sonntage währte nahezu ein Jahrzehnt. Dabei waren es nur vier Sonntage im Jahr 1973. Doch die scheinen sich tief ins kollektive Gedächtnis der Autofahrernation eingegraben zu haben - so was nennt man dann wohl einen durchschlagenden PR-Erfolg. Dahinter verblasst, ob die Sache tatsächlich was gebracht hat und so wird der autofreie Sonntag auch jetzt wieder ins Spiel gebracht, um Sprit zu sparen und Haltung zu zeigen gegen Oligarchen und Diktatoren.

Tempolimit statt Abstinenz vom Auto

Wem die tageweise absolute Abstinenz vom Auto zu hart erscheint, der könnte natürlich auch ein freiwilliges Tempolimit ins Spiel bringen, um Umwelt, Gewissen und Geldbeutel zu schonen. Das klingt nach einem gangbaren Kompromiss, birgt aber die Gefahr von Missverständnissen. Denn die Erfahrung zeigt: Wer hierzulande hartnäckig über Landstraßen und Autobahnen schleicht, zieht den Zorn seiner automobilen Mitbürger mitsamt dem passenden Schimpfwort auf sich: "Sonntagsfahrer" lautet dann das vernichtende Urteil. Und wer möchte das schon heutzutage sein?

