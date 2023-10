Wie kommen wir zu mehr Wohnungen für alle?

Bauen und Kaufen muss günstiger werden. Der Staat kann helfen. Ziel muss sein, Wohnen gerechter zu machen.

Dass man sich Bauen leisten können muss, das gilt nicht nur für Käuferinnen und Käufer, sondern verstärkt auch für Bauträger und Bauunternehmen. Momentan steckt die Branche eindeutig in der Krise. 6800 Euro pro Quadratmeter für den Kunden, das ist ein Preis, den sich nicht viele Personen leisten können. Doch wohnen müssen alle. Was kann in dieser Lage eine Regierung tun?

Sie könnte dafür sorgen, dass Genehmigungsprozesse schneller ablaufen. Ganz klar: Eine sorgfältige Planung, die etwa Brand- und Umweltschutz berücksichtigt, sind Errungenschaften unserer Gesellschaft. Wenn sie uns aber blockieren und die dadurch entstehenden Kosten nicht mehr bezahlbar sind, dann ist eine Schwelle überschritten, die nicht gewollt gewesen sein kann.

Die Ankündigungen des Wohnungsbaugipfels vor einigen Tagen, Bauen wieder leichter zu machen, gehen da sicher in die richtige Richtung. Doch nun muss auch umgesetzt werden, was dort angekündigt wurde. Kosten im Bau müssen gesenkt werden, um Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft nicht noch größer werden zu lassen.

